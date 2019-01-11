貴婦奈奈逃亡加拿大 告人侵權勝訴獲賠15萬元

2019-01-11 18:17

〔記者張文川／台北報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健一同創立的「杏立博全」醫美診所，去年11月30日傳惡性倒閉，眾受害者已控告貴婦奈奈夫妻提告詐欺，但兩人事後被查出已落跑，日前在加拿大入境並申請難民；而她在事發前，認為廣告廠商時尚美人生物科技未經同意使用她姓名或肖像，提告請求賠償300萬元並撤除廣告，台北地院今宣判，判時尚美人公司應賠貴婦奈奈15萬元。

貴婦奈奈、丈夫黃博健和黃父黃立雄，台北地檢署日前已將3人列為詐欺罪偵字案被告，但3人均未到案，北檢本月8日已發布通緝，通緝時效25年。

至於本案，貴婦奈奈前年提告主張，數年前她只同意時尚美人生物科技的開站記者會，但時尚公司卻未經同意，將她的照片拿去當作公司海報或其他車體廣告，逾越她同意出席的範圍，發函要求終止未果，因此向時尚公司索賠不當得利300萬元，並要求撤除公司的臉書照片和車體廣告。

但時尚公司的律師答辯指出，當時曾支付貴婦奈奈出席費1萬3000餘元，且依據雙方簽的「無名契約」，應是可以持續使用貴婦奈奈照片，並主張貴婦奈奈隔2年多才告，逾追訴時效。

但法院不採信時尚公司辯詞，認定時尚侵害貴婦奈奈的肖像權、姓名權，但認為她未被要求禁止代言其他廠商，財產損失應以10萬元為宜；雖然她有6本著作，臉書粉絲專頁有30萬人追蹤，肖像權和姓名權有相當的商業價值，但時尚公司刊登的貴婦奈奈照片的網頁，瀏覽人氣並不高，精神慰撫金以5萬為宜，因此判總共應賠15萬元。可上訴。

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