運毒判18年定讞 再審改判無罪 最高法院發回更審

2019-01-10 11:18

〔記者張文川／台北報導〕屏東縣男子林進龍10年前被控以漁船走私海洛因磚，被判刑18年定讞，他逃亡5年後聲請再審獲准，高雄高分院去年4月再審認定犯案期間林只有3次通聯紀錄，聯絡並不頻繁，罪證不足，改判無罪；檢方上訴，最高法院今認為再審的調查未詳盡、理由不完備、違反經驗法則，將全案撤銷發回更審。

檢方起訴指出，2009年5月間，被告林金群、謝龍宗等人，將總重5公斤的16塊海洛因磚藏在3台DVD播放機中，以漁船從菲律賓走私來台，同月27日，林進龍指示不知情的兒子前往東港碼頭，將裝DVD的紙箱載運到屏東縣東港鎮住處，謝龍宗前往取貨，當場被檢警查獲。

再審認定，林進龍是受40多年好友林金群之託，前往碼頭取回DVD要送修，若知道是藏毒品，怎會叫兒子去拿？林金群也證稱林進龍事先並不知情，林金群沒有毒品前科，所以他請託林進龍去拿DVD，林進龍並不會懷疑有問題。

再審認為，該年5月18日，林金群打電話請林進龍幫忙收DVD，27日漁船抵東港後，再次致電要求林進龍去取貨，林進龍再打電話通知趙姓婦請她老公謝龍宗去東港住處取貨，林進龍在犯案期間只有這3通的通聯紀錄，聯絡並不頻繁，又查無其他證據，因此認定罪證不足，改判無罪。

高雄高分檢上訴，最高法院審理後認為，員警在查扣夾藏海洛因的紙箱時，林進龍對於紙箱的相對位置，以及他當時的表情、反應和說話內容，都攸關他是否知道紙箱裡夾藏海洛因，法院應詳加調查，但再審未傳訊在場其他警員，也沒勘驗蒐證光碟，以釐清事實，調查未詳盡。

最高院又指，林進龍5月18日與林金群的第一通電話中，應已同意林金群的請託 ，但林金群在與謝龍宗的通話中，又似乎對林進龍是否同意轉交紙箱一事沒把握，才會致電謝龍宗確認，其中是否另有實情？林進龍是否因為知道紙箱裡裝毒品，一時不敢答應而輾轉考慮？再審對此未釐清說明，而直接以通聯時間最短17秒、最長僅87秒，就認定短暫通聯交談不可能交代繁雜的毒品運輸計畫，而採信林的辯解，判決理由不完備。

況且，本案以漁船從菲律賓運輸價值高昂的海洛因來台，毒品要如何從林進龍轉交給買主謝龍宗，應是運毒計畫的重要環節，再審卻只採信林金群的供述，直接認定林金群臨時聯絡林進龍幫忙接貨、林進龍並未參與運毒的謀議或分工，過於速斷，違反經驗法則和論理法則。

最高法院基於這3大理由，認定再審調查未盡、理由不備、違反經驗與論理法則，將全案撤銷發回高雄高分院更審。

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