老闆頭好綠！老婆和員工開砲房還想跟人跑

2019-01-09 11:32

〔記者溫于德／台北報導〕事業有成的服飾業男老闆，聘用年僅25歲的小伙子當員工，但去年8月初，竟發現小伙子與妻子上旅館相姦，且不知悔改的小伙子，事後仍持續糾纏老闆娘，還挑撥夫妻間感情，老闆因此氣得向小伙子求償精神撫慰金與營業損失共百萬元。台北地院審理後認為，小伙子應賠償40萬元精神撫慰金，但營業損失與侵害配偶權間不具因果關係存在，駁回此部分請求，可上訴。

刑事部分，新北地院去年4月已依相姦罪判小伙子2月徒刑，得易科罰金6萬元確定。

本案判決指，2015年進公司的小伙子，被控工作時常與老闆娘眉來眼去，觸發老闆娘悸動並開始刻意疏遠老闆，甚至將存摺、印章交由小伙子保管供花用，兩人還安排同日休假以利出遊，並拍下親吻照片；前年10月，老闆娘甚至向不知情的老闆要求離婚；直到去年8月初，直覺有異的老闆逮到兩人在旅館相姦，才真相大白。

但小伙子相姦老闆娘即便遭揭發，仍糾纏不休，除持續傳LINE表達關心，字裡行間間也示愛意「妳對我來說很特別、很不一樣、很好、很棒」、「你不知道你對我多重要」，同時挑撥闆娘與老闆間感情；小伙子為防老闆得知兩人持續聯絡，還要求老闆娘先熟記他的手機號碼，以利未來採無法顯示來電號碼方式聯絡。

氣炸的老闆除對小伙子索賠精神慰撫金62萬餘元，也主張小伙子害他無心工作，導致營收減少37萬餘元，共索賠100萬元。

小伙子雖承認偷情、相姦，但對於老闆營收減少部分有意見，他認為，營收會減少應與天氣原因有關，不能歸責於他。

法官審理後認為，小伙子雖應賠償40萬精神撫慰金，但就營業損失方面，即便老闆提出銷貨營業日報表作為證明，卻因報表是自行製作，是否屬實仍存疑問，且縱然實在，仍無法認定營業損失與侵害配偶權間具因果關係存在，駁回此部分請求。

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