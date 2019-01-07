1/7 今彩539頭獎開出2注！威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2019-01-07 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月7日）開獎的第108000006期今彩539，頭獎2注中獎，每注可得獎金800萬元，分別由新北市中和區員山路150之19號1樓的有機會彩券行，和桃園市桃園區長德里力行路176號1樓的好運來彩券行開出；第108000002期威力彩與第108000006期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000002期威力彩中獎號碼為「10、11、17、25、28、38，第二區：03」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共1注中獎，可得15萬元；肆獎共32注中獎，每注可得2萬元；伍獎共205注中獎，每注可得4000元；陸獎共1394注中獎，每注可得800元；柒獎共2536注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4112注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8656注中獎，每注可得100元；普獎共3萬660注中獎，每注可得100元。

第108000002期38樂合彩中獎號碼為「10、11、17、25、28、38」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合共79注中獎，每注可得5750元；二合共1817注中獎，每注可得750元。

第108000006期雙贏彩中獎號碼為「01、06、08、14、16、17、18、19、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共13注中獎，每注可得10萬元；參獎共380注中獎，每注可得500元；肆獎共5911注中獎，每注可得100元。

第108000006期今彩539中獎號碼為「04、08、20、33、34」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共222注中獎，每注可得2萬元；參獎共7538注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬553注中獎，每注可得50元。

第108000006期39樂合彩中獎號碼為「04、08、20、33、34」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共203注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7850注中獎，每注可得1125元。

第108000006期3星彩中獎號碼為「978」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000006期4星彩中獎號碼為「0931」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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