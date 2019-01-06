「阿貓阿狗」檢舉交通違規！ 彰化浮濫檢舉嚴重

2019-01-06 22:54

〔記者湯世名／彰化報導〕過去彰化縣交通違規浮濫檢舉引人詬病，匿名以「阿貓、阿狗」檢舉，警方也得受理，前年、去年全縣檢舉交通違規案件都高達4萬多件，卻也有3成未成立，今年元旦起改為「實名制」，檢舉人須輸入身分證字號等個資，警方才會受理，彰化縣從元旦至4日受理件數共為471件，平均單日117件，與去年1月平均單日件數相同，由於今年新制甫上路，後續件數增減與否尚須觀察。警方則強調只要遵守交通規則，「麻煩」自然不會找上門。

彰化縣警局交通隊統計，2016年受理民眾交通違規檢舉案件有1萬2000多件，2017年暴增到4萬多件，成長近3倍，去年1至11月也有4萬多件，若再加上12月，檢舉件數勢將突破2017年，違規前3名分別是違規停車、變換車道未打方向燈與闖紅燈。檢舉件數連2年攀升，也令民眾普遍認為有浮濫檢舉之嫌。

警方分析，隨著手機、行車紀錄器等「檢舉」配備普及化，加上爆料及檢舉風氣興盛，交通檢舉案件的數量大幅提升，加上以往民眾檢舉不用提供個資，就算以「阿貓」、「阿狗」或「某某先生」、「某某小姐」等匿名檢舉，警方也都必須受理，因此還衍生所謂「檢舉達人」或「檢舉魔人」，也增加警方後續查證作業困難度。

不過今年元旦起，新修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」部分條文，民眾檢舉交通違規案採「實名制」，檢舉人除須留下姓名、電話，還須附上身分證字號，必要時還得出庭作證。

彰化縣警局交通隊指出，去年1月總受理民眾檢舉件數為3638件，平均單日檢舉件數為117件，今年1月1日至4日，受理件數為471件，平均單日檢舉件數也是117件，由於樣本數不多，檢舉件數增減尚待觀察，不過過去曾出現有民眾以「阿貓」、「阿狗」、「無敵鐵金剛」、「小熊維尼」等方式匿名檢舉，最多的還是「某某先生」、「某某小姐」，讓警方頗為困擾。

有民眾認為，實名制實施上路後，未來交通違規爭議絕對會減少，並杜絕浮濫檢舉行為；但也有民眾認為，檢舉人恐因擔心個資外洩遭報復而退卻，檢舉案可能變少，反增加交通違規亂象。

彰化縣警局交通隊組長蕭汝上強調，不論過去或今年新制實施，檢舉人的資料都會受到保護，絕對不會外洩。他並強調只要遵守交通規則，「麻煩」自然不會找上門。

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