因債務意圖尋短 台南婦開車270公里到東海岸被警發現找回

2019-01-06 20:01

［記者王秀亭／台東報導］家住台南市的方姓婦人因債務問題，4日在住家留下尋短字條後便離家出走，竟開著車到離家270公里外的東海岸，成功警分局樟原派出所警員孫鈺雲在台11線與方婦駕駛的自小客車交會，驚覺是協尋車輛，立即攔下並安撫方姓婦人，成功救回意圖尋短的方姓婦人。

成功警分局表示，方姓婦人4日留下尋短字條後，家屬擔心發生不幸，立即報案，台南警方經緊急協尋手機定位，發現方女最後發話位置在台東縣境內，隨即轉報台東縣警局通知各分局加強協尋。

警員孫鈺雲5日下午駕駛巡邏車回分局保養車輛途中，在台11線95公里處與方婦駕駛的自小客車交會，孫鈺雲發現自小客車正是縣警局通報協尋車輛，立即迴車追上，得到通知的寧埔派出所警員李益全、林昆達隨後趕到，三人一同攔下方女。

方女見警方上前了解狀況，立刻淚崩，直說心情低落，員警趕緊請方女就近到寧埔派出所內休息、加以安撫，並立即通知其台南家屬，家屬趕到長濱鄉後，對方女開著車到離家270公里外的東海岸，直說詫異，對員警眼尖發現協尋車輛，與及時攔車安撫也表示感謝。

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