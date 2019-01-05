面交睡過頭 賣家白跑3趟怒告詐欺

2019-01-05 22:34

〔記者王捷／台南報導〕馮姓女子上網買了1000多元的二手家飾，與王姓賣家說好面交，但三度放鴿子，讓賣家白跑3趟，而且每次到了面交地點，馮女都會接電話要求王男等她5分鐘，最後都不會出面，王男一氣之下對馮女提告詐欺，不過檢方後認為，馮女是用以真實姓名及真實地址網購商品，與一般詐欺使用匿名、不實連絡處不同，加上馮女沒有因此獲利，所以不符合詐欺的構成條件，做出不起訴處分。

馮女在去年3月時，在拍賣網站上看到王男賣二手家飾用品，買了紅色桌燈、木頭餐具、日式餐盤、湯匙約1000元，還要求王男要面交，王男為了將商品交給馮女，特別坐火車到台南市區，又租了機車騎到馮女家樓下交貨，第一次馮女說馬上就下樓取貨，沒想到王男苦等不到人，狂打電話但馮女就是不接。

接下來2次送貨，馮女用一樣都會接電話，但是王男就是等不到馮女出現，受不了3次都被愚弄，回家之後對馮女提告詐欺，並求償車馬費2000多元，警方受理後，要找馮女到分局做筆錄，沒想到馮女用老招對付警方，跟偵查佐約了時間後，當天沒到，當偵查佐再打電話給馮時，馮女就不接電話了。

馮女逃了8個多月，終於被警方逮到，在開庭時，馮女供稱，她不是故意不取貨，第一次是因為她睡過頭，第二、第三次取貨則是因為她不在家，台南地檢署的檢察官也認為，馮女是留真的電話與住址，也沒有靠這樣的方式獲利，因此沒有構成詐欺罪條件，做了不起訴處分。

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