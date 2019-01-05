綑綁母女劫財色 移工家屬控遭老闆恐嚇「不去沒工作」

2019-01-05 17:34

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市樹林驚傳闖屋劫財色，涉案的53歲丁姓工廠老闆平時與妻子同住在桃園八德，夫妻倆在新北市樹林保安街一段承租民宅，經營塑膠工廠近10年，女兒也曾經在工廠中擔任一年的會計。但鄰居表示，該工廠客源不多，最大客戶就是新竹科學園區底下的工廠，近年來夫妻倆聘雇一名越南籍移工，剩下3人支撐工廠營運。

鄰居說，丁男自詡是做3C產品的，個性暴躁驕傲，平時與鄰居也少有往來，不清楚丁男工廠的經營狀況，但這幾日有不少人來討要貨款，今日中午更有模具廠商得知丁男被逮，趕來工廠收10萬左右的模具款，但工廠早已人去樓空，連廠內的燈及鐵門都來不及關。

35歲的越南籍移工范湯泰3年前開始來台工作，將妻小留在越南，范男與家人感情融洽，母親跟妹妹都在台灣結婚工作，平時常會相聚連絡，范男妹妹得知兄長被逮，昨早連忙趕到警局，無奈身旁都沒有懂法律的朋友，探望完哥哥後就離開。

范男妹妹表示，哥哥來台後就以每個月2萬3千元的薪水受僱於丁男，但丁男不但對哥哥動輒打罵，還常巧立名目，甚至以借款方式苛扣薪資，哥哥幾乎只能領到1萬多元的薪水，但因為在外地工作，加上老闆娘相當照顧哥哥，因此一直忍耐至今。

去年8月，范男因簽證問題先返回越南，再透過仲介回台工作，為了省3千美金的仲介費，決定再回到丁男的工廠上班，但扣薪狀況始終沒有改變，還因為有女子不斷跟丁男要錢，丁男變本加厲地跟范男借錢，甚至在案發前一週不斷要求范男一起犯案，並恐嚇道：「不去就讓你沒工作！」

范男妹妹說，在案發前，兄長有跟家人說遭丁男恐嚇，但擔心沒工作加上先前借出的薪水拿不回來，在丁男的脅迫下還是一同前往犯案，只是以為丁男只是要偷錢，沒想到還綑綁被害人母女，拍下裸照。

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