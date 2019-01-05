模擬地震來襲大樓倒塌 桃市特搜隊強化救災演練

2019-01-05 16:38

［記者許倬勛／桃園報導］台灣位在太平洋地震帶上，地震頻繁，防災工作不可輕忽，為此桃市消防局今、明在中壢區華勛消防分隊辦理「緊急動員集結暨國際人道救援訓練」，以人命搜索、建築物支撐、破壞作業與指揮體系等4大項目為訓練主軸，強化災害情境演練，希望對市民的健康、生命及財產帶來更大保障。

去年2月花蓮縣發生芮氏規模6.4的大地震，造成17人死亡、291人受傷，消防局派遣上百名消防員投入救災，此次演練情境同樣設定為建築物傾斜和人員受困，桃市特搜大隊接獲災情訊息後，緊急動員隊上成員完成集結、報到作業，包括2名醫師、2名工程技師及義勇特種搜救隊、災害救難團體（迅雷救難協會、吉普車救難協會）等共計240人。

特搜大隊長蔡樹林說，災害前確認及聯絡出勤人力、車輛及救災資源集結檢查後，立即趕赴災區現場，以華勛分隊作為模擬災區現場，進行48小時不中斷搶救作業，全程以擬真、半預警及無預演方式進行。

蔡樹林說，演練期間須針對倒塌建築物進行侷限空間人命搜索、救援、支撐作業，期間模擬餘震不斷，人員須操作生命搜救隊員搭配搜救犬、透地雷達、聲納生命探測器、光纖影音生命探測器等，在傾斜的雲翠大樓中搜尋待救的民眾，更強調人員得反覆退出進行安全評估，以自保安全為先決條件。

消防局指出，這次動員演練是透過完整訓練進而改善桃市特搜隊整體搶救流程，強化幕僚、搶救、搜索、後勤及醫療組單向作戰能量及雙向協調溝通能力。

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