通緝犯遇臨檢躲店家廁所 員警揪出送辦

2019-01-05 13:29

［記者王秀亭／台東報導］違反毒品危害防制條例及兒少性交易遭通緝的陳姓男子，遇上巡邏員警，竟心虛就近躲進店家廁所內，員警直覺有異上前盤查，當場識破陳男，並將男子依法送辦。

台東警分局中興派出所警員王典、古云2日深夜巡邏經台東市新生路段時，發現一名騎著機車的男子，與警車會車時刻意閃躲，兩人隨即下車表明盤查，該名男子見狀，隨即轉身走進一旁店家廁所，還將廁所門反鎖。

男子與警方僵持數分鐘後，男子深知無法閃躲，若無其事地走出廁所，並佯裝配合警方盤查，且堅持要在店門口才會出示身分證件，未料一到門口，不僅謊報身分證號，企圖蒙混，還突然拔腿快跑，警方隨即逮人，進一步以M-Police辨識後，陳男原來是通緝犯，害怕被發現，左躲右閃，卻難敵警方好眼力。

員警確認身分後，將陳男移送台東地檢署偵辦，台東警分局表示，員警針對可疑人車實施盤查，發現可疑落實查核身分，不但能有效嚇止不肖分子犯罪，並能淨化社會治安。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/