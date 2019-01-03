機車騎上公園前人行道挨罰 民驚：罰款為何加倍？

2019-01-03 16:55

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市一位市民日前騎機車行經東區巴克禮公園的人行道，事後接到罰單，驚訝發現罰款金額是一般規違行駛人行道的2倍，且開罰單位並非警察局，而是公園管理科。

民眾表示，從罰款附上的逕行舉發照片來看，地點為巴克禮公園旁公車站牌前，騎上人行道確實是違規，但為何不是警察開單？且依道路交通管理處罰條例罰鍰為600元（至1800元），挨罰的金額卻是1200元（至6000元以下）。

台南市政府工務局公園管理科表示，該地雖在公車站牌前，但周邊人行道仍屬於巴克禮公園的退縮地，因此均依「台南市公園綠地管理自治條例」開罰。

公園管理科表示，南市的公園有9成5以上周邊人行道都是依公園相關法規管理，巴克禮公園周邊有立告示牌，相關入口坡道地上也有噴禁止標示，過去2個月也有駐衛警舉牌宣傳，民眾若對罰單有疑慮，可向市府提出訴願。

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