劉伯恩告百合會誹謗 北檢不起訴處分

2019-01-03 12:59

〔記者吳政峰／台北報導〕馬偕醫院前董事長劉伯恩等人，前年被百合正義會指控藉著興建新竹兒童醫院謀取私利，驚動馬偕上層組織基督教長老教會介入調查，劉伯溫自認名譽受損，控告百合正義會誹謗等罪，台北地檢署偵辦後認為這件事情屬於可受公評之事，予以不起訴處分。

提告的除了劉伯恩，還有董事郭張麗鳳、馬偕新竹院長蘇聰賢及總院長施壽全等3人，他們被百合正義會批評掌握馬偕新竹兒童醫院30億工程標案，卻經常用「院長報告」方式，擅權逾矩不依董事會程序及決議行事。

劉等人認為百合正義會是要干預馬偕董事會改選及介入工程標案，前年12月13日赴北檢對百合正義會徐姓會長提出誹謗及洩密罪告訴。

北檢偵辦後認為，百合正義會基於公眾利益，對於馬偕醫院招標案之程序提出質疑，符合善意評論原則，所提出之事實，也非憑空虛構捏造，日前予以不起訴處分。

百合正義會表示，揭發馬偕醫院弊端是為了維護公義精神，義務協助長老教會及馬偕醫院的內部肅清，過程中雖承受許多抹黑、毀謗及威脅，但不起訴已證明百合正義會的清白。

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