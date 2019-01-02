大學生衝武嶺迎曙光高山症發作 警急奔29公里送醫

2019-01-02 12:56

［記者王峻祺／花蓮報導］來自台中市的簡姓大學生跨年夜與友人騎車上武嶺迎曙光，後腦卻突然發脹刺痛，疑似罹患急性高山症，還硬撐4小時才向警方求助，合歡派出所得知後，緊急出動巡邏車接駁，跨縣急送29公里至南投清境送醫。花蓮門諾醫院表示，民眾若在高山出現身體不適等症狀，切勿隱忍，否則恐引發更嚴重的腦水腫問題。

元旦連假，海拔3000公尺以上的合歡山區，白天均溫只有8至9度，與平地氣溫相差逾15度，入夜後氣溫更低，台中一名簡姓男大生跨年夜與友人雙載騎機車上山迎曙光，一路熱血直奔海拔3275公尺高的武嶺，未料疑似因睡眠不足，加上高山症發作，新年才剛開始就「頭痛欲裂！」十分掃興。

警方表示，男大生還忍了快4小時，直到臉色發白才向一旁經過的警車招手求助，員警發現後，第一時間將他從台14甲線34公里處的石門山路段送到松雪樓的駐點醫療站呼吸純氧，但頭痛噁心想吐的症狀仍未緩減，只好再以巡邏車載送至29公里遠的清境南端，與南投縣消防局救護車會合，急救後已脫險。

花蓮門諾醫院醫師黃繩龍說，海拔高度在2500公尺以上，因環境低溫、低壓及低氧，民眾較易出現高山症，建議一天內不要爬升超過500至1000公尺，若非要登山、高海拔騎車或賞雪，也應避免爬升速度過快，讓身體能夠慢慢適應高山環境。

他強調，民眾若在高山出現頭暈、頭痛及噁心等身體不適症狀，切勿隱忍，應立即至最近的醫療站尋求協助，避免引發後續更嚴重的腦水腫及肺水腫等問題。

「108年合歡山雪季期間道路交通管制要點」出爐，管制期程自1月1日到3月3日止，為期62天，雪季醫療支援服務也同步啟動，每週六、日及國定假日均有急診專科醫師、資深護理人員和具有緊急救護執照的救護司機，駐點合歡山莊，提供民眾24小時的緊急醫療服務。

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