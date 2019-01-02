胃鏡影像新技術 揪出早期食道癌

2019-01-02

文／陳政國、林佑達

接連兩位名人因食道癌而英年早逝，近日陸續有民眾到門診詢問食道癌的篩檢。目前食道癌篩檢方式可透過胃鏡搭配「窄頻影像技術」（簡稱NBI），能有效提升食道癌和癌前病變的診斷率，並提高治癒的機會，為患者爭取一線生機。

根據衛福部106年國人十大癌症死因統計，食道癌排名第九位。因食道是感受性較差的器官，早期症狀並不明顯，易被輕忽，等到中後期腫瘤塞住食道的管腔，而出現喉嚨卡卡、食不下嚥、常咳嗽清痰、體重減輕、胸口灼熱等症狀，通常為時已晚。

過去食道癌好發於中老年人，但隨著年輕人喜愛燒烤、火鍋等燙口飲食，聚會中搭配烈酒等，使得近年來食道癌有年輕化的趨勢，更彰顯早期食道癌篩檢的重要。

食道癌可分為「鱗狀細胞癌」和「腺癌」，前者多為吸菸、喝酒、常吃滾燙食物或食材品質不佳造成，後者則多因吸菸、肥胖和胃食道逆流所引起。

由於傳統內視鏡不易偵測早期黏膜病變，導致癌變症狀或有疏漏，但隨著光學技術進步，目前可透過窄頻影像技術，藉特殊過濾鏡濾除紅光，僅用藍、綠光照射組織，藉由食道癌初期，經常伴隨血管增生，此時表層血管呈現棕色，深層血管呈現綠色，使黏膜表層細微的血管型態對比更強烈的特性，透過偵測棕色病變區域，可揪出食道癌早期病灶。

窄頻影像技術 提升診斷率

當透過窄頻影像技術找出問題後，再搭配內視鏡黏膜切除術，或是內視鏡下黏膜剝離術，將腫瘤完整切除，除了能減少外科手術開胸開腹，對周圍器官帶來可能的傷害外，也可避免後續放療、化療之苦，不僅減少病人的痛苦，也降低家屬的負擔。

雖然隨著醫學進步，可以替民眾揪出早期病灶，但生活上仍需戒菸、戒酒、戒檳榔，並少吃醃漬品和太燙食物，並養成少量多餐的習慣，才能避免胃食道逆流，而傷害食道。

（作者分別為亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科主治醫師）

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