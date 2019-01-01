醫病》元旦連假追劇 上班族後頸僵硬 請你跟我這樣做

2019-01-01 20:59

［記者黃旭磊／高雄報導］連假熬夜看手機追劇，女患者後頸肌僵硬、酸麻影響關節。

30歲女上班族於元旦連假看手機追劇，就醫發現後頸部肌肉過度使用，轉動脖子還發出「喀、喀」聲，經診斷為長時間低頭導致頸部過度前彎，後頸部肌肉為維持頭部重量，過度負荷影響到肌肉，甚至影響到頸椎關節。

活力得中山脊椎外科醫院治療師陳美君今天（1日）說，患者上班盯電腦、放假熬夜看手機，長期頭往前伸，造成頸部後方肌肉僵硬，肩頸僵硬痠痛，罹患俗稱「追劇症候群」，近半年來收治多名這類病患，若未妥善復健將導致關節提早退化。

院方診斷發現，患者後頸肌肉過度使用，引起頸部神經根病變，出現痠、麻、刺、痛等症狀，嚴重甚至會頭痛、長骨刺，低頭族及長期駝背使用電腦都是高風險族群。

陳美君指出，使用電腦應收下巴，眼睛直視前方並挺直背，不駝背。

院方示範3招伸展運動，每招維持10-15秒，反覆做5-10次為一個回合，一天可做3-5回讓頸部肌肉放鬆。第1招「頸部縮下巴」，雙眼平視、下巴往後平移，可伸展脖子後側小肌肉，幫助頸椎椎間盤歸位。

第2招「頸部伸展舒緩」，坐靠背椅，將酸痛側手固定勾住椅面，對側手放置牽拉側耳朵正上方，最後將頭輕輕向對側彎至緊繃感。第3招「頸部後側拉筋」，維持頸部縮下巴姿勢，雙手放置頭後方抱頭，最後靠手力量輕輕向下彎曲，放鬆頸部後側大片筋膜。

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