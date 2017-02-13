高山追雪也得注意身體狀況 避免高山症上身
2017-02-13 20:29
寒流來襲，合歡山成一片銀色世界，吸引民眾上山追雪。（圖仁愛分局提供）
〔記者佟振國／南投報導〕寒流急凍讓合歡山湧入不少追雪遊客，高海拔山區空氣稀薄與零下低溫，容易引發高山症、失溫等意外，合歡山雪季救護站統計今年元旦雪季展開至今，已有20人疑似高山症就診，居就診類別之冠，其中1人還一度意識不清，緊急送醫才脫離險境。
合歡山雪季勤務於每年元旦至2月底，由於最近醫療資源遠在30公里外的霧社，基於維護遊客安全，縣府衛生局於昆陽停車場設置雪季救護站，週休及國定假日由埔里基督教醫院調派1名醫師及2名護理師進駐。
救護站統計元旦開站至今有38人就診，其中20人出現暈眩、頭痛等疑似高山症症狀，比例達52％，居就診類別之冠，咳嗽、呼吸困難等上呼吸道症狀、腸胃症狀合計也有10人，其他還有擦傷、高血壓等個案。
其中一名83歲長輩突然昏倒，意識模糊，到站時血壓飆高，經醫護人員初步治療，考量病患年事已高，緊急送往山下妥善救治，脫離險境。
埔基表示，一般2400公尺以上山區，氧氣濃度就只剩平地的4分之3，氣溫也比平地下降約15度，這種環境一般必須漸進式適應，但遊客往往興奮追雪而忽略，加上活動量突然增加，就有可能出現高山症症狀，可透過服用丹木斯、類固醇、鈣離子阻斷劑等藥物預防，但最安全的處理原則就是下降高度，除非休息及藥物治療後症狀完全消失，否則絕對不可以再往上爬升高度。
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