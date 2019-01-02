員警下載「翻譯軟體」 解決櫻花妹來台旅遊的困境

2019-01-02 11:52

［記者楊政郡／台中報導］「翻譯軟體」解決不櫻花妹少來台旅遊的困境！去年12月30日下午在台中轉運站，三分局員警看到兩位櫻花妹，看著旅遊書籍的地圖要去南屯區知名的「IG熱點」彩虹眷村朝聖，卻還是「有看沒有懂」，員警帶她們到乘車處，還叮囑司機提醒她們到站下車，原本手足無措，有了翻譯軟體，讓她們可以完全理解，很有信心的去朝聖了！

這2名日本櫻花妹，新年假期相偕來台旅遊，到台中想去南屯區知名的「IG熱點」彩虹眷村朝聖，卻看不懂旅遊書所標示的乘車處，在台中轉運站繞了許久，鼓起勇氣向警察求助，員警直接帶她們前往乘車處，但她們可能還是不知搭幾號？何時開車？何處下車？還是充滿忐忑不安的表情，員警立即以翻譯軟體，一邊叮囑公車司機抵達時提醒她們下車，也讓她們透過軟體知道許多資訊，且已叮囑司機，手足無措的2人才笑著和員警道謝揮手。

許姓員警說，這2名日籍旅客指著旅遊書上的彩虹眷村照片，應該是要去朝聖，可是地圖上簡略地以”TOGETHER GO TO BUS”示意，便直接帶她們前往干城車站搭車處，詢問後得知需搭乘56號公車。

但櫻花妹還是一臉茫然，完全不懂中文，他立即下載即時翻譯軟體，透過即時翻譯告知公車發車時間、56號公車等訊息，還提醒2人貴重物品不要離身，兩人才露出放心的笑容，繼續踏上朝聖之路。

許員說去年初也曾透過手繪地圖指引迷途的櫻花妹找到方向，這次又是櫻花妹，同事笑他和櫻花妹很有緣！他卻說都靠「翻譯軟體」啦！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/