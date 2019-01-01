電話中指老闆有「夜間部同學」 因這理由觸犯誹謗罪…

2019-01-01 20:52

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕李姓女子不滿遭公司鄭姓老闆開除，竟打電話向陳姓老闆娘指稱「老闆跟其他2名女子是夜間部同學」，雖然是在電話中所講，但陳姓老闆娘當時開擴音，而且有告知李女，身旁至少還有5個人，法官認為李女行為已構成「刑法」誹謗罪中的意圖散布於眾，她也無法證明所言為真，審結判處她拘役40天，若易科罰金，1000元折算1日。

判決指出，2017年4月20日晚上7點，李女打電話給陳姓老闆娘，指稱知道老闆與其他2名女子是「夜間部同學」，但陳姓老闆娘已多次告知「我在公司忙著出貨，手機是開擴音，旁邊還有其他人，都會聽到你說的話」，李女仍舊未停止「夜間部同學言論」，事後被鄭姓老闆提告誹謗。

李女辯稱只是出於好意提醒陳姓老闆娘，不知道她當時開擴音，不過，在場其他人都打臉李女說法，證稱曾聽到陳姓老闆娘告知李女有開擴音，但李女還是一直說老闆與另2名女子有曖昧、是夜間部同學。

判決指出，陳姓老闆娘電話開擴音，李女也知情，因此，李女在電話中所言，已構成誹謗罪中的意圖散布於眾，加上李女無法證明所言為真，審結判處她拘役40天。

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