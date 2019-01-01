國道200公尺吃兩單…他打官司撤了1張 省300元

2019-01-01 20:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕張姓男子開車在國道一號南向50.2、50.4公里處，變換車道未打方向燈，遭到後方車主檢舉，國道警方依違反「道路交通管理處罰條例」，對張男開出2張各3000元的罰單；但張男主張，2次違規間隔很短，應屬同一行為，向桃園地院提出行政訴訟，法官審理認為，張男2次違規的間隔，確實不符道交處罰條例規定，判處其中1張罰單撤銷。

張男遭後方車主檢舉，2017年9月21日早上9點16分，分別在國道一號南下50.2、50.4公里處桃園路段，2次變換車道未打方向燈，國道警方根據檢舉人提供的影片，對張男開出兩張罰單，各裁罰3000元並記違規點數1點。

張男收到罰單後不服處分，他認為自己沒有違規，若是真有違規，2次之間僅相隔200公尺、13秒，應屬於同一個行為，不應該對他開罰2次，申訴不成後，他向法院提出行政訴訟；而台北市交通事件裁決所則主張裁罰無誤，張男確實被拍下2次違規，依「行政罰法」規定，數行為違反同一或不同行政法，可分別處罰之。

不過，法官指出，「行政罰法」亦有「一行為不二罰」的原則，道交處罰條例中以「違規地點相距6公里以上」、「違規時間相隔6分鐘以上」，做為切割違規行為次數的基準，張男2張罰單僅間隔200公尺、13秒，應屬於一個連續的行為，且從張男當時的違規行為來看，裁處一罰即可充分評價他的行為，因此判處其中1張罰單撤銷。

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