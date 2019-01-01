為賺網購「加碼金」使出這招... 法院判他得吐回

2019-01-01 12:23

〔記者陳慰慈／台北報導〕一名李姓男子利用PChome線上購物推出「PChome儲值」商品活動，消費者若先儲值再購物，PChome會送現金積點「加碼金」，1點相當於1元，供消費者折抵購物價金，去年1月至4月間，李男共買了164筆共147萬餘元商品，但隨即退貨，卻把拿到的加碼金4萬8479元用於折抵購買其他商品，PChome把147萬餘元退給李男後，再追討加碼金，台北地院日前判李男須還4萬8479元，可上訴。

李男主張，商品均已退貨，PChome並無損失，又PChome在關於儲值商品的網頁上，未說明退貨後須返還加碼金，且加碼金不是實體化或可用的貨幣，也不能向其他電子通路商買東西，PChome未舉證究竟受到什麼損失、他受有何種利益，訴請駁回。

法官認為，PChome網路頁面雖並未具體載明若購買儲值商品後，解除契約或退貨，消費者應返還加碼金，但依社會交易習慣，消費者解除買賣契約退貨退款，應將主商品與贈品等附隨物一起返還賣方，才符合解除契約退貨退款的規定，因此縱使PChome網頁未寫明，但李男應清楚解除契約或退貨後，應將對方贈送的加碼金返還，因此判李男須如數賠償4萬8479元給PChome。

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