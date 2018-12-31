討不回1500元欠債 莾男毆打好友不治 判刑4年8月定讞

2018-12-31 11:49

〔記者楊國文／台北報導〕高雄何姓男子因向酒醉的莊姓友人開口追討1500元欠款未果，憤而毆打莊男胸、腹部等處，導致他重心不穩後仰倒地，頭部撞擊地面送醫不治，何男案發後向到場警方自首，但他堅稱推莊男即倒地，並未毆打他，最高法院認定說詞不實，仍依傷害致死罪判何男4年8月徒刑定讞。

判決指出，何姓男子去年7月21日下午向莊姓友人索討1500元借款，當時莊男全身酒氣，和何男起口角。何男因要不回欠款，氣得捶打莊男胸、腹部、臉部等處，又因當天下著大雨，莊男重心不穩而往後仰倒，後腦直接撞擊地面而昏迷不醒，並留下一大灘血。

警方接獲報案趕抵現場，何男坦承和莊男推擠後，莊男後仰摔倒受傷，莊男雖被送醫，仍傷重不治。現場目擊證人林姓女子證稱，何男徒手毆打莊男胸、腹部等處2、3下、臉部2、3下，莊男因此後仰倒地且頭部撞擊地面即倒地不起。檢方訊後，將何男依傷害致死罪起訴。

審理時，何男辯稱雖有推莊男，他也因此倒地，但否認有出手毆打，也不知莊男胸、臉等處的傷勢從何而來，未涉傷害致死罪犯行。

高雄高分院認為，目擊林姓女子證詞與莊男相驗屍體的傷勢吻合，認定何男涉傷害致死罪，考量他符合自首要件，給予減刑，判4年8月。何男不服判決，上訴最高法院，最高法院日前駁回上訴案定讞。

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