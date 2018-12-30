台14甲線清境農場路段固定測速照相 元旦啟用

2018-12-30 13:27

〔記者佟振國／南投報導〕明年起到清境農場旅遊，可別把超速紅單帶回家！位於南投縣仁愛鄉台14甲線7.9公里清境農場路段全國最高固定測速照相桿，已設置完成並經縣警局交通隊公告近2個月，將於2019年元月正式上路，該下坡路段速限僅30公里，遊客得注意看緊荷包，也有不少駕駛人抱怨「就算踩了煞車還是很難不超速啊！」

仁愛鄉台14甲線合歡山公路沿途有清境農場、台大梅峰農場、翠峰、鳶峰及合歡山等景點，也是前往花蓮、台中梨山及宜蘭的要道，車流量大，尤其清境農場下坡路段過去曾發生多次重大交通事故，去年10月則有遊覽車失控撞路樹意外，釀重大傷亡，因此南投縣道安會報決議在台14甲線7.9公里設置固定測速照相，今年8月間由縣警局交通隊設置完成，當地海拔達1800公尺，成為全台最高的固定測速照相桿。

警方則是在今年11月2日正式公告全縣新增的固定測速照相桿地點，台14甲線7.9公里路段正式納入，公告時間也將滿2個月，警方也決定自2019年元月起正式啟用，清境農場、合歡山是跨年、迎新年曙光的熱門景點，下山遊客行經該路段要特別注意車速，以免把紅單帶回家。

由於該路段速限僅有30公里，固定測速照相桿的照片、訊息曝光，立即引起許多網友議論，認為速限30公里真的不知道該怎麼開車，就算踩了煞車還是很難不超速，連自行車時速都會超過30公里。

警方則表示，台14甲線清境農場下坡路段由公路總局根據道路各項狀況設定速限，多年來都是維持30公里，並未因設置固定測速照相桿而有降低，基於維護道路交通安全，民眾最是減速為妙，一旦時速超過10公里的取締容許值，荷包就得失血了。

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