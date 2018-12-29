詐騙車手被逮 耍悲情稱「某有身、囝細漢」

2018-12-29 19:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南警方昨天查獲詐騙集團提款車手32歲的姜姓男子；姜男被逮後，辯稱欠債，女友有身孕，還有1歲小孩要養，才鋌而走險，沒想到第一次就被抓。警訊後，依詐欺罪嫌將他送辦。

竹南警分局後龍分駐所警員呂家瑋和黃耀賢，昨天下午2點執行超商守望勤務，在後龍鎮中山路統一超商見姜男邊走路、邊講電話進超商提款，形跡可疑，上前盤查發現他是詐騙集團提款車手，當場將他依法逮捕偵辦。

警方說，盤查姜男時，發現他皮夾內有3張提款卡以及多張當天的ATM提款單據，姜男當場坦承擔任詐騙集團車手，已提領47萬元，而得手贓款及已提款金融卡依指示分放在郵局旁涼亭及媽祖廟旁變電箱。

不過，警方隨後到姜男聲稱的涼亭及變電箱地點，並未發現贓款及已提款金融卡，研判可能已被取走。姜男供稱，他欠有債務，債主不時找上門，加上女友有身孕又有1歲小孩要養，在經濟的壓力下才會淪為車手，原想只是簡單的提款行為而已，沒想到第一次就被抓。

警方提醒，許多民眾都不知道當車手的嚴重性，不只要依詐欺罪被送辦，還渉及洗錢防制法與組織犯罪等，未來除面臨刑責外，還須對被害人負連帶損害賠償責任，提醒民眾切勿成為詐騙集的幫兇。

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