網路融資小心有詐 女子借錢不成反倒貼5萬元

2018-12-29 13:06

〔記者邱俊福／台北報導〕1名陳姓女子日前網路看到融資廣告後，想要借款，結果錢沒借到，遭對方以美化信用為由，要求購買遊戲點數等方式，共詐走5萬元，刑事局今呼籲民眾小心。

刑事局表示，台南市55歲陳女日前在臉書看到「代辦銀行貸款」廣告，便跟「融資專員」加LINE聯絡，對方謊稱要幫陳女美化信用紀錄，要求陳女以超商店到店方式寄出2張提款卡跟密碼。

隨著再謊稱放款前需預繳手續費、利息，要求陳女購買4萬元遊戲點數交付，陳女不疑有他，陸續購買近3萬元點數後，找朋友想湊足最後1萬元點數，在朋友提醒下才恍然大悟自己遇上詐騙，趕緊報警，但連同提款卡帳戶內遭對方領走的2萬元在內，總共損失5萬元。

刑事局指出，有資金需求的民眾切勿輕信「代辦知名金融機構貸款」、「有特殊管道」等融資放款廣告，而將存摺、提款卡或個人資料交付給陌生人，以免借錢不成先倒賠，甚至淪為詐騙集團人頭而吃上官司，有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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