赴中行醫多年 診所醫師助54台人詐領健保24萬

2018-12-27 15:20

〔記者黃捷／台北報導〕台灣籍醫師吳正峰在中國深圳開設耳鼻喉科診所，他涉嫌開立不實的急症診斷證明書，讓在中國工作的台灣人返台詐領健保，總金額共24萬餘元。台北地檢署今依詐欺、偽造文書罪起訴吳男，其他詐領健保的台灣人，因已繳回不法所得，獲處分緩起訴2年。

健保署年度稽查時，發現2014、2015年間，有54名台灣人持急症診斷證明書申請核退醫療費用，記載病症包括40度高燒、椎間盤突出、急性痛風等，開立單位全是吳男在深圳開設的診所，但這些人的就診時間，與出入境時間搭不上，懷疑是詐領健保，遂將全案移送廉政署偵辦。

廉政署調查發現，這54人申請核退，每筆金額900至2000元不等，其中還有人陸續請領4、5筆，詐領金額共24萬餘元。

54名台灣人遭廉政署約談時，均坦承犯行，繳回詐領的不法所得，並指稱吳男已在中國行醫多年，很多台灣人都與他長期配合。

依「全民健保法」第55條，保險對象在台灣地區外若罹患該法條公告的特殊傷病，或發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，在當地醫事服務機構就醫，返台後可向健保局申請核退醫療費用。

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