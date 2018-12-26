12/26 今彩539頭獎開出1注！大福彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-12-26 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月26日）開獎的第107000309期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市龍潭區龍星里中正路327號1樓的「金好運彩券行」開出。而第107000103期大福彩及第107000213期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000103期大福彩中獎號碼為「11、12、22、27、36、38、40，特別號：24」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共62注中獎，每注可得4000元；肆獎共1125注中獎，每注可得400元；普獎共8596注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注中獎，每注可得10萬元。

第107000213期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、06、08、09、10、11、14、17、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共15注中獎，每注可得10萬元；參獎共390注中獎，每注可得500元；肆獎共3929注中獎，每注可得100元。

第107000309期今彩539中獎號碼為「12、14、22、23、26」。頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎共286注中獎，每注可得2萬元；參獎共7904注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5581注中獎，每注可得50元。

第107000309期39樂合彩中獎號碼為「12、14、22、23、26」，四合共23注中獎，每注可得21萬2500元；三合共436注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬694注中獎，每注可得1125元。

第107000309期3星彩中獎號碼為「436」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000309期4星彩中獎號碼為「0847」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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