情侶合辦9女19男雜交趴 男旁觀女友激戰遭起訴

2018-12-26 11:23

〔記者黃捷／台北報導〕警方今年9月在薇閣摩鐵查獲9女19男雜交趴，主辦人為34歲張樞亞、張的20歲洪姓女友及另名39歲黃姓女子，張男竟還讓女友「參戰」，自己則在一旁「觀戰」。3人被逮後雖辯稱收費只是支付房間、酒水費用，但檢察官計算發現還有上萬盈餘，遂依涉犯媒介性交營利罪起訴3人。

檢警調查，3人共同在LINE上成立雜交群組「房間很多人」，並在批踢踢實業坊西斯版（Sex）散布雜交趴的消息，3人原預計從9月30日中午12點開始，連辦3場3小時的雜交趴，但警方事先掌握情資，下午2點持搜索票衝進房內，當場目擊多名男女正在「激戰」，並起獲18個使用過的保險套、298個未使用的保險套、潤滑劑與現金2萬8000餘元等證物。

當天現場共有9女19男，年齡層從20歲到40歲都有，9個女生除了洪女還是大學生外，其他人分別來自服務業、醫療業等，也都承認與現場不認識的男子性交，參與雜交的男性繳付5000元，女性不但免費，還可拿到3000元分紅，其他「純觀戰」的人則是收費500元。

由於酒水、保險套等均由主辦人提供，張男3人辯稱只是收取基本費用，不是為了營利，張男更向檢警表示，女友是雜交群組管理員，又剛好是10月壽星，才特別以「超優20歲女大生生日趴」名義辦趴，為了讓女友開心。

不過，檢警發現其中有些女性是3人找來兼差的援交妹，且計算了一下參與者數量及辦趴支出費用，3人還有上萬元盈餘，已構成營利，遂依媒介性交營利罪起訴3人，其他參加雜交趴的男女則遭警方依違反「社會秩序維護法」裁罰。

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