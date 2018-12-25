平安夜真平安？他被查獲帶強姦藥丸約出女網友

2018-12-25 18:48

〔記者吳昇儒／基隆報導〕24歲徐姓通緝犯24日晚間在基隆市區被警方攔檢，身上被搜出保險套、毒品安非他命及FM2。警方偵訊時，徐男手機卻一直響，警員代為接聽後得知，徐男竟約女網友共度平安夜，卻帶多樣不法毒品，其中還包含俗稱強姦藥丸的FM2，不排除徐男對網友有非分之想。警訊後依違反毒品危害條例，將徐男移送基隆地檢署法辦。

基隆市警少年隊偵查員高載強與小隊長周學賢、偵查佐劉政繁，24日晚間執行平安夜加強轄區青少年易聚集處所巡邏勤務時，發現徐男走在路上時眼神怪異，比對之後得知，他正被通緝，將人帶回隊上偵訊。

徐男偵訊時不時看著自己的包包，而且手機一直響，結果警方在背包內查出毒品安非他命0.19公克、FM2（俗稱強姦藥丸）1.57公克與不明的粉末與液體。

待徐男接聽電話後得知，他與女網友相約在某處見面，但遲遲未現身，對方才會多次撥打電話找人。

偵辦人員聽完之後嚇了一跳，徐男身上帶著保險套、FM2約女網友見面，感覺另有企圖；但徐男否認持有毒品，宣稱該背包是向朋友商借，根本不知道裡面有哪些東西。

警方調查，徐男有多項毒品前科，今年6月、8月分別因為涉及毒品案件，被士林地檢署發布通緝，沒想到卻再次攜毒被逮。警訊後，依違反毒品危害防制條例將徐男移送基隆地檢署偵辦。

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