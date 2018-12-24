小三討抱對話與人夫摩鐵親嘴浴巾照 人妻復仇求償成功

2018-12-24 22:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓婦人發現先生林男形跡可疑且對她冷淡，質問後先生坦承與張姓前女友復合，先生招認拿出雙方LINE對話，赫見小三發出「寶貝想你了快回覆」、「我要抱抱」、「那過來給我親親」等激情對話，並有親暱擁抱、親嘴及摩鐵著浴巾合照，憤而向新竹地院要求小三賠償50萬元，法官審理後認定二人的男女曖昧情愫，親密關係非比尋常，已超越一般正常社交友誼，判賠15萬元。

陳女說，2008年與林男結婚，婚後育有1子，日前先生行蹤相當可疑，對妻兒反應冷淡，她懷疑先生有外遇，5月間質問後先生招認與張姓前女友復合交往，並將手機拿給她看，手機內的LINE通訊內容有二人非常露骨的性愛對話，並有很多肢體親密照片，更有在類似汽車旅館僅著浴巾的照片，顯見二人關係非比尋常，已逾一般男女社交友誼分際，更有於婚姻關係外不正常男女情慾流動。憤而對張女求償50萬元。

張女說是林男藉機向她借錢，前後共借21萬元，拿到錢就逐漸疏遠，她每次要索討借款，林男均避而不見。她說張女自己家庭不美滿，不應怪到她頭上。

法官發現，張女與林男於LINE通訊軟體上多次互相表示「現在當我是什麼」、「很愛ㄉ人」、「寶貝想你了快回覆」、「我要抱抱」、「那過來給我親親」等諸多親密對話，並有親暱擁抱、親嘴及均著浴巾合照等事實，確已彰顯二人的男女曖昧情愫，可見親密關係非比尋常，已超越一般正常社交友誼，而有深刻之男女曖昧關係，顯已逾越社會善良風俗與道德規範。

法官認為，張女所為致使陳女婚姻關係可能更加惡化、裂痕益加深邃，最後判賠15萬元。

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