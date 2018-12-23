林姿妙小內閣 秘書長、教育處長從新北市府挖腳

2018-12-23 08:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣準縣長林姿妙25日將走馬上任，小內閣從新北市借將，秘書長由現任新北市工務局副局長林茂盛接任，教育處長則由新北市體育處副處長王泓翔接掌。

51歲林茂盛為國立台灣科技大學營建研究所碩士，歷任台北縣工務局水利、新工等單位，也曾擔任行政院公共工程委員會科長、新北市採購處長、養護工程處長。

林姿妙縣政交接小組表示，林茂盛在養工處長任內，率全國之先，推動路燈民間融資提案制度的採購模式，全面汰換全市22萬盞LED路燈，減少約9.7萬噸二氧化碳排放量，還以此獲頒中國土木水利工程學會106年「工程與環境美化獎」，學、經歷完整。

至於準教育處長王泓翔則年僅42歲，擁政治大學教育系行政組博士，歷任新北市教育局督學、科長，現為體育處副處長。

林姿妙縣政交接小組指出，王泓翔曾參與規劃基北區免試入學超額比序108方案制度、優先免試入學制度，以及新北市首座雙語實驗高中，學歷及教育界資歷完整，希望借重其專才，協助推動各項教育政見。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/