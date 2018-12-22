小開拐女網友進旅館 拿電擊棒恐嚇性侵洗劫

2018-12-22 12:45

〔記者王宣晴／新北報導〕31歲的張姓資源回收廠小開疑不滿過去約炮時曾遭仙人跳，竟鎖定在交友軟體上認識的22歲女子小湘（化名），日前深夜利用甜言蜜語將小湘約出，並哄騙她一起前往旅館，一進房間就拿出電擊棒恐嚇小湘性侵得逞，並洗劫皮包內1萬2千元的現金後逃逸，警方獲報後調查，隔日上午趁張男遛狗時將他逮捕，訊後依加重強制性交、強盜結合強制性交等罪嫌將他移送法辦。

警方調查，張男是桃園某資源回收廠小開，過去曾使用通訊軟體約炮，卻慘遭乾洗，疑因此心生怨恨，日前鎖定在通訊軟體的認識的小湘，本月20日深夜11時許跟小湘約在新北市三重正義南路見面，兩人相談甚歡，張男更用甜言蜜語哄騙小湘前往旅館。

不料，兩人一進房間，張男就露出惡狼本性，拿出電擊棒發出滋滋聲響恐嚇小湘脫衣，性侵得逞，完事後更趁小湘躲進浴室中盥洗，洗劫小湘皮包中1萬2千塊的現金後逃逸，小湘見張男離開，趕緊報案。

警方獲報介入調查，迅速掌握張男在桃園楊梅的住處，昨日上午派出大批警力前往埋伏，趁張男外出遛狗時將他包圍壓制，在住處起出犯案時用的電擊棒及衣物，當場將他逮捕帶回警局偵訊。

警方表示，張男坦承洗劫財物，並供稱過去也曾遭約炮對象乾洗，心生怨恨才會犯案，但矢口否認有性侵小湘，但警方調查後懷疑被害人不只有小湘一人，恐有其他女子被張男以相同手法洗劫性侵，將持續調查，訊後依加重強制性交、強盜結合強制性交等罪嫌將張男送辦。

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