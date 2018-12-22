魏應充能回家過年！ 裁定追加保釋金1億並限制住居

2018-12-22 12:24

〔記者許國楨／台中報導〕因味全混油案被判兩年，週一（17日）獲得假釋出獄的魏應充險回籠！承審頂新劣油案的最高法院刑事庭，日前發函囑咐台中高分院，就魏應充是否有羈押、加保或其他強制處分的必要進行訊問，台中高分院今開羈押庭後，裁定魏應充追加保釋金1億元並限制住居，也就是說，魏應充可以回家過年了。

魏應充在味全混油案的保釋金13億1000萬元（其中10億書面保），在他入監服刑後，已依法發還給魏應充；至於他另涉及的頂新劣油案，偵查期間魏應充雖一度被彰化地檢署聲請羈押獲准，但移審彰化地院後，隨即獲准3億元交保，而這3億元保金雖仍在法院，但彰化地院判魏應充無罪，二審台中高分院才大逆轉重判他15年。

台中高分院指出，最高法院刑事合議庭來函，囑咐要對魏應充進行訊問，主要是因魏應充已假釋出獄，針對頂新劣油案是否有重新羈押、加保或其他強制處分的必要進行訊問，最高法院是根據刑事訴訟法第121條第2項囑咐，由該院作出裁定。

台中高分檢則還是主張魏應充有羈押的必要表示，在富比士財富排行中，在台灣魏應充財產僅次於郭台銘（超過台幣2千億元），且據手邊資料，魏擁有新加坡籍，且在中國或其他國家有置產跡象，擁有私人飛機，再廣泛統計國內大戶棄保逃亡案例，比比皆是，有客觀理由認為他可能逃亡。

而魏應充今天上午在律師陪同下進入台中高分院，針對是否羈押的攻防中，魏應充細數在台做的很多公益表示，案子審理這麼多年，從未逃避過，為的就是爭取清白 ，為了父母、家族、子孫，要等司法還他清白，沒有逃亡的理由，請求法官不要收押他。

台中高分院定今開羈押庭後，最後合議庭裁定魏應充追加保釋金1億元，並限制住居，且每週六中午12時前須到轄區派出所報到。

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