收到學童的暖心耶誕賀卡 警察阿北決定這麼做...

2018-12-22 11:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁警分局接到了轄內紅瓦厝國小2年級5位學童寄來的耶誕賀卡，感謝平時維護治安的辛勞，令波麗士大人覺得窩心，今天特地利用該校運動會時，回贈佳節禮物，讓孩子們驚喜不已。

分局日前接到1封署名「紅瓦厝國小二年五班」的信件，打開後發現是學生寄來的5張耶誕卡，賀詞中有的還寫著注音，努力表達對警察執勤辛勞，以及對保護社會安全的感佩，相當溫馨。

分局瞭解後，原來是該班在社會學程中，由學童自發不限對象的祝賀耶誕卡，因此波麗士大人們決定來個驚喜的回禮。

今天是紅瓦厝國小運動會，分局專程到場開辦機動派出所，進行安全宣導，並請來這5位學童，贈送警察公仔的耶誕禮物，突如其來的祝賀，讓孩子們相當意外，更高興不已。

歸仁分局長梁仁輝表示，反毒、打詐、掃黑，還有自身防護等知能，必須向下紮根，特別利用紅瓦厝國小舉辦大型活動的機會，前往宣導，並藉著反饋祝福，拉近學童與警察的距離，也感謝他們的打氣與鼓勵。

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