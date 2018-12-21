性侵可能會判多久？ 民眾可上網查詢了

2018-12-21 19:08

〔記者吳政峰／台北報導〕民眾對於法官量刑常覺得深不可測，司法院為了增進人民信賴，建立了「量刑趨勢建議系統」，其中包含了妨害性自主、不能安全駕駛、詐欺、竊盜、搶奪、強盜、殺人及槍砲彈藥刀械管制條例等罪名，只要輸入條件，就可知道大約會判多久，讓量刑融入人民的法律感情。

司法院指出，自2015年起嘗試結合統計科學與量刑資訊，透過統計迴歸方法，分析各種犯罪刑度，及各種量刑因子對於刑度的影響力大小，並邀集審、檢、辯、學、相關政府機關及民間組織，組成焦點團體，深度討論分析判決，最後作成量刑趨勢建議系統。

司法院說，目前量刑趨勢建議系統提供查詢的罪名，包括妨害性自主、不能安全駕駛、詐欺、竊盜、搶奪、強盜、殺人及槍砲彈藥刀械管制條例等，未來將視實務所需新增罪名，提供法院、檢察官、律師、學者及民眾查詢利用。

司法院解釋，死刑與無期徒刑因無法數值化，所以關於法定刑為死刑及無期徒刑的罪名，並未列入本系統建議範圍，法院得依個案具體情節，適切擇定刑罰種類。

司法院指出，此次啟用量刑趨勢建議系統，除了力求公平、透明與信實，亦希望促使檢、辯雙方於科刑調查及範圍表示意見時，能相應提出相關科刑資料供法院審酌。

量刑趨勢建議系統網址：http://sen.judicial.gov.tw/pub_platform/sugg/index.html。

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