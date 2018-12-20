開賓士車撞死父親 媽寶因精神疾病無期改判20年

2018-12-20 11:35

〔記者楊國文／台北報導〕25歲孫姓男子因衣著問題與父親起口角，一氣之下竟開賓士車撞死父親，遭依殺害直系血親尊親屬罪起訴，一審重判他無期徒刑，孫男庭訊表示後後悔，強調「我很喜歡我父親」，請求輕判，母親還數落丈夫對他太嚴格，孫男每次庭訊後上演「我要抱媽媽」的媽寶戲碼，高等法院審酌孫男自12歲起即患有思覺失調症，案發前因與父親爭吵難以控制情緒，且近年來病情逐漸惡化，今改判20年徒刑、服完刑後須監護5年處分。

在押的孫男聆判後，全身顫抖問合議庭審判長劉興浪「我可以、可以上訴嗎？」審判長答「可以」，隨後被還押，媒體問他，是否覺得判太重，孫男口說「不會判太重」，並表示媽媽身體不好，因此沒有來聽宣判。

起訴指出，孫男去年3月19日下午5時陪同父親外出訪友，因買衣服的問題遭父親指責，他心生不滿，與開車中的父親拉扯，孫父隨即負氣下車；孫男接手駕駛，兩度迴轉後又經過原處，一看見父親背影，竟猛踩油門，從後方高速衝撞父親，導致父親傷重不治。

庭訊時，孫男說，他覺得自己不是父親親生的，因為父親行為不檢點，讓他感覺壓力很大，父親還給他吃藥，好像是要迷昏他，至於為什麼要開車衝撞父親，他反指是父親明明知道他在氣頭上，卻沒有及時躲避，或坐計程車離開，才導致「意外」發生，他沒有要父親死的意思。

辯護律師則說，孫男從小就有精神科的就醫紀錄，聲請進行精神鑑定，欲證明案發時疑有識別能力降低情形；旁聽的孫母也表示，兒子在中國就讀國二時，老師就曾反映他上課坐不住，跑來跑去找同學講話，因而送往上海精神病院治療一段時間，請求法官輕判。

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