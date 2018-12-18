國中妹碰毒品咖啡包 憂鬱、自殘樣樣來

2018-12-18 12:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕國中少女小萱（化名）因學業受挫、與父母溝通不良，長期壓力下接觸了毒品咖啡包，最後導致憂鬱症甚至自殘，得到戒除毒癮的門診治療。

根據衛福部估計，全台可能有近五十萬民眾曾接或現在接觸過毒品，當中不少人因此染上毒癮。

今年起，毒防中心由法務部移轉至衛福部，功能與角色由以往偏重犯罪預防角度，改從公共衛生專業與社福處遇觀點出發，諮詢專線自每年1.8萬的通話人次提升至到兩萬人次。

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中說，以前毒品危害防制中心屬於法務部，有些人聽到「法務部」就怕，擔心一打電話就會同時被警察抓，但改制衛福部所屬後，不僅免付費、24小時提供諮詢服務，幫助連結醫療、就職資訊、社福補助等各項資源，且不用擔心會遭報警而被抓。

毒防中心諮詢專線0800-770885（請請你，幫幫我）已於107年1月1日改由衛生福利部設置，並補助各毒防中心設置專人接聽，夜間及假日則由桃園市毒防中心提供服務。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/