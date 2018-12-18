死纏爛打追學妹不成砍殺3刀 世新男大生二審改判6年

2018-12-18 11:09

〔記者楊國文／台北報導〕世新大學英文系大三男學生陳政佑，長期追求石姓大二學妹，卻以死纏爛打跟蹤、騷擾對方，都被石女拒絕，去年12月11日陳男帶刀進校園，與石女在教室外發生口角，竟持預藏的水果刀追殺學妹3刀，一審依殺人未遂罪判5年6月，檢方認為輕判提起上訴，陳男辯稱是一時氣憤不小心傷到，沒有殺人之意，但高等法院認定陳男下手凶狠，也無誠意和解，今加重改判為6年徒刑。可上訴。

陳政佑的父母出庭聆判，委託律師蔡宜臻受訪，律師蔡宜臻表示，陳政佑從2011年即確診為亞斯伯格症、過動症，遺憾的是，一、二審都未考量到他的病情，陳家都明確表達陳政佑做錯事，應接受法律制裁，也希望和解，並已搬家，絕不會有騷擾情形，也從一審60萬元提高到100萬元，但是被害家屬要求和解金200萬元，陳家無力負擔致未達成和解，高院判6年太重，將會上訴最高法院。

蔡宜臻強調，陳家仍會以最大誠意彌補，希望和被害人石女、家屬達成和解，請求原諒，也對此案造成世新大學困擾致歉。

陳政佑今放棄出庭聆判，被害家屬也未到庭，無法得知對此判決看法。

21歲的陳政佑追求學妹石女不成，去年12月11日上午10時許，在世新舍我樓301教室外，持水果刀找學妹談判，雙方一言不和發生爭吵，陳男持水果刀追砍學妹連刺數刀，從走廊追進教室裡，壓倒石女連砍3刀，石女頭部、頸部、耳後被刺傷血流不止，所幸助教及時壓制陳男，將石女送醫急救，幸好傷口不深，縫合後無大礙。

檢方認為他攻擊頭部要害，有殺人意圖，依殺人未遂罪嫌起訴；陳男被捕後即被法院羈押至今。

法院審理時，陳男辯稱他患有患有亞斯伯格症，有人際社交障礙，只想和石女交朋友，沒有惡意的跟蹤騷擾，強調當天不是刻意堵學妹，是在走廊巧遇，想問清楚石女為何對他冷淡，她回說「就是不想鳥你」，他頓時想起她在臉書罵他的一些文章，一時氣憤，拿出刀子「只是想嚇唬她」。

他說，石女看到刀子，尖叫著跑進教室，他很緊張才追過去，石女跌倒，「我就無意識地揮刀往她刺，當時沒聽到一旁其他學生的勸阻聲，刺完才驚覺自己好像做錯事，就停下手，退到教室後面說我要自首」；他說，隨身帶刀是因為他有尋短的念頭，想要自殘，不是為了殺石女。

石女法院證稱，被陳男刺殺後，至今仍常常做惡夢，路上有人接近就會膽顫心驚，也不敢談戀愛，連異性接近都會讓她感到害怕，不敢接觸異性，也很擔心他出獄後會對她和家人不利。

石女強調，她無數次向陳男表明2人不要再有任何接觸，「不要再來找我」，她不認為陳男不理解她講的話，「他知道不應該這麼做」，但他每次道歉都會問她「還可不可以當朋友」，被她拒絕後仍持續騷擾她。

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