女花美金9萬想救「土耳其醫師網友」 警婆心勸阻擋詐騙

2018-12-17 15:18

〔記者鄭景議／台北報導〕39歲的鄧姓女子，日前於臉書上結交一名國外網友，宣稱自己是土耳其醫師，不想在當地工作了，想回台，鄧女愛心發作下，竟真的就此要匯美金9萬元給這名從未親眼見過的網友，所幸銀行行員及台北市內湖分局警方，即時告知鄧女這是詐騙，攔下鄧女，不讓鄧女的辛苦錢被騙走。

警方調查，臉書名稱Min Lee的國外網友，與鄧女結識後，雙方互加通訊軟體Google Hangouts，該名網友稱現於土耳其當醫師工作，因為不想繼續在當地工作上班，要回台北又不能使用公司金錢，需要匯一筆資金才能離開土耳其，鄧姓女子不疑有他，便急忙至銀行匯款，正預備將苦存多年的美金9萬元匯出至境外帳戶。

銀行行員見鄧女疑似遭詐騙，通知轄區西湖派出所，，警員陳薈晶接獲通知旋即到場了解，陳員憑著專業知識，當下便識破這是常見的詐騙手法，為了勸阻鄧女不要上當，除了耐心安撫，並告知「若真的有需要也會向家人求助不會向網友求助！」經警方歷經將近半小時苦口婆心關懷及分析詐騙手法讓其知悉，才讓鄧女從騙局中醒過來，並封鎖網友Ｍin Lee的聯絡資訊，成功攔阻詐騙金額美金9萬元整。

內湖分局也呼籲，民眾在使用通訊軟體交友的同時，若遇網友要求資金週轉或現金轉帳的事情時，一定要先撥打165或110詢問，避免落入詐騙陷阱。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/