消防隊員騎車遇修路 竟摔到顱內出血

2018-12-17 15:00

〔記者吳昇儒、俞肇福／新北報導〕新北市消防局社后分隊李姓隊員16日晚間8時30分，騎車行經汐止區福德一路往康寧街方向時，遇到路面刨除待重鋪路段，不慎自摔，頭部重創昏迷，送醫搶救後，保住一命。警方到場發現，自11日起已有4名騎士在該處摔車，且包商在現場只有在刨除路段前方約10公尺處放置三角錐及閃燈警示，疑似距離太短，才會讓騎士反應不及釀禍。

警方到場時發現，李男疑因行經該施工路段時，未注意路面已被刨除，導致車輛失控自摔，車子撞到半毀，人也當場昏迷。詢問承包商得知，該路段本預計重新鋪設柏油，但刨除路面後卻遇雨無法施工，只好在兩側放置警示燈、告示牌及三角錐警示。

但警方初步查看，警示的距離不到10公尺，騎士根本來不及反應，疑似因此發生事故，但詳細原因，仍待進一步釐清。

「沒想到居然是自己同仁受傷！」29歲李姓隊員摔車後，路過的民眾立刻幫忙通報119，出勤救護的消防隊員將人救起時，因李員顱內出血臉部腫脹傷勢嚴重，連同隊的同事都認不出他，直到比對身上衣物後，才知道是自家同事受傷。

據悉，今日上午還有一名騎乘腳踏車的騎士也在該處摔車，頭部受創送醫；另也在臉書汐止集團中，有多名汐止網友也提及目擊許多騎士在該處摔車，而且這種狀況維持有一星期之久。

汐止區公所區長徐開宇說，區公所工程發包由包商處理，公所會了解實際情況，若確認是包商失職，將會追究相關責任，要求包商賠償；並同時探視在醫院受傷的騎士，將會追究相關責任，要求包商賠償，並同時探視在醫院受傷的騎士。

新科議員張錦豪則表示，將會同相關單位前往現場察看，看是否需要增設警示標誌，並要求主管機關追究相關責任，維護市民安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/