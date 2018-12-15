五星飯店顧客滑倒骨折 清潔工被判拘50日

2018-12-15 23:51

〔記者吳政峰／台北報導〕藍姓女子前年到新北五星級飯店消費，不慎在電梯口滑倒骨折，她認為是李姓清潔工拖完地未擺設「小心地滑」告示牌，才害她受傷，怒告過失傷害罪，高等法院審理發現，李女未隨著清潔區域而移動告示牌，顯有過失，日前判拘50日，得易科罰金5萬元，全案確定。

不過，高院判拘實已手下留情，因為原審台北地院認為，李女清潔時未把告示牌放在明顯位置警示，提醒顧客注意，害藍女滑倒斷腿，影響生活品質，事後又未和藍女和解，難認有悔意，重判3個月。

高院撤銷原判決的主因在於，北院認定李女拖地清潔沒有擺設告示牌，但實際上，李女當下有擺設告示牌提醒，只是移動打掃時，未一併把告示牌帶到濕滑區域明顯處警示，因此判定北院的事實認定有誤，予以撤銷。

高院認為，李女若依規定在濕滑處放置告示牌，盡到提醒顧客注意地板濕滑的責任，藍女走過該處就可多加留意，降低滑倒風險，未設告示牌與意外發生有因果關係，改判李拘役50日。

藍女前年3月22日與先生、女兒入住璞石會館，隔日吃完早餐返回房間途中行經電梯門口，突然失足跌倒，就醫診斷為右腳踝移位性骨折併踝關節脫位。她認為滑倒的主因是地面濕滑，但該處卻沒有設告示牌提醒，負責清潔的李女顯有業務過失，怒告上法院。

李女喊冤，稱當時確有擺設「小心地滑」警示，但打掃範圍不小，須隨時移動，先清完階梯並擺設告示牌，接著打掃電梯口，還沒移告示牌就發生意外了；她又說，當時看到腳上穿著海灘拖鞋的藍女經過，還特別提醒「地上濕滑要小心」，沒想到她還是跌倒了，自己已善盡告知義務，不應受罰。

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