關西機場造謠案竟判不罰 法界人士這樣說…

2018-12-15 20:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕游姓大學生9月在網路造謠、散布「台客受困關西機場靠中國救援」假訊息，南投地院審理後，判決不罰。法界人士指出，散布謠言要看是否產生畏懼、恐慌，法院認為證據不足以認定影響公共安寧，警方恐是在積極證據上無法提供強而有力的事證，最終才會裁定不罰。

日本大阪關西機場今年9月遭燕子颱風肆虐，導致旅日台灣旅客滯留機場，當時游姓大學生涉嫌利用機場網路連上PTT網站，宣稱自己搭乘中國提供專車前往大阪市區，之後向台灣駐日辦事處尋問相關協助，卻得到不耐煩回應。消息從網路傳開，外界大肆抨擊駐日代表處，警方查證後確認是假消息，函送南投地院審理，最後判決卻是不罰。

法界人士說，以裁判書來看，警方提出的證據，不足以證明造謠令人產生畏懼、恐慌，不只對台灣的民眾不會，即使是當時身處日本關西機場的民眾，若未獲得台北代表處的協助，最多也只是拉長等候時間，或需自行尋找飯店住宿的不便而已，與社維法中散布謠言足以影響公共之安寧者的要件不符。

另外，警方以社會秩序維護法送辦，但社維法是國內法，法律的射程範圍是否及於日本，有待商榷，不過，裁判書已明確指出，身處台灣的民眾也能透過網路取得相關訊息，因而認定該案適用社維法。

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