大學生關西機場造謠事件裁定免罰 警方回應了...

2018-12-15 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西機場今年9月初因燕子颱風侵襲而關閉，許多台灣旅客因此滯日，當時一名網友在網路上造謠「只有中國巴士才能進入機場內接駁」，並指責大阪辦事處態度差，事後大阪辦事處處長蘇啓誠疑似因壓力輕生；警方查出造謠者為台北大學一名游姓男大生，但法官勘驗證據後裁定免罰。對此警方回應表示：「尊重法院判決」。

據《蘋果》報導，PTT網友「GuRuGuRu」今年9月6日在旅日版PO文，聲稱自己就是搭乘被中國領事館的巴士回到大阪市區的台灣人，造謠「只有中國巴士才能進入機場內接駁」，並指責大阪辦事處態度差，之後駐大阪辦事處處長蘇啓誠甚至因此自縊身亡。事後警方循線查出「GuRuGuRu」帳號的IP位置，認定他就是PO文者，依違反社違法移送南投縣警察局查處。

不過裁定書內容指出，游男的文章雖然造成網路瘋傳和媒體轉載，但對台灣民眾不足以造成畏懼或恐慌，當時在日本大阪的台灣民眾就算沒受到台灣駐日辦事處的幫助，也沒有遭受到生命威脅，不符合《社會秩序維護法》的要件，最後裁定免罰。

對此刑事局偵九大隊大隊長林建隆今日對媒體表示，刑事局蒐集資料後，認定游男言論為不實訊息，且可能影響公共安寧秩序，才會依違反社違法移送，依照裁定書內容，確實認定游男散播謠言，因當事人貼文不會造成國內、以及當時關西機場內民眾恐懼、恐慌，不足以影響公共安寧，才會裁定不罰。對此林建隆表示「尊重法院判決」，至於是否提出抗告，則交給地方警局決定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/