獨家》老婦應徵核三廠清潔工卻做饅頭 絞斷四指求助無門

2018-12-14 23:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春一名65歲曾姓婦人，去年應徵台電核三廠外包廠商的清潔工，5月間卻因使用饅頭壓麵機，造成右手四指遭碾碎，爆發出「清潔工作饅頭」的怪現象，婦人泣訴從此失去工作又生活不便，加上廠方近年又不聞問，她也以沈痛案例呼籲「不要做合約範圍外的工作！」核三廠方則回應，外包商承諾妥善處理，目前已沒有類似情況發生，將待民事告訴判決依規定賠償。

「一開始並不知道要做饅頭。」曾姓老婦投訴說，當時應徵簡單的清潔工作，沒想到幹部開會過程就告知想要這份工作必須去餐廳做饅頭，完全沒有經驗及教學狀況下，只能硬著頭皮使用這些一輩子沒用過的機器，受傷出院後，廠方及外包商幾乎不聞問，遑論住院、復健等賠償問題，令人寒心。

另名前清潔工則透露，他同樣應徵清潔工卻派去廚房，還得切菜、炒菜及協助供應三餐，整個廚房當時只有一名廚師，其他竟都是「清潔工」，實在相當詭異，而純樸的恆春應徵者，只單純想要工作，就一直這樣以為常態，延續錯誤的方式下去，如衍生食物中毒影響電廠人員安危，究竟誰該負責？

曾姓老婦指出，受傷後狀告廠商「業務過失傷害」雖然敗訴，但核三廠負責監督的陳姓主管，卻當庭供稱「餐廳係成立伙食委員會來經營，伊知道清潔維護標案清潔工來從事餐飲工作，逾越合約範圍，不能這樣運用人力，伊有反應過，但主委堅持這樣做，認為洗菜包便當也是清潔工作，這個現象以存在十幾年了，直到出事才做改變。」顯然核三廠明知故犯，吃定恆春人需要一份工作。

對於老婦指控，核三廠方解釋，婦人受傷後都有前往醫院探視慰問，並協助工傷賠償申請等程序及管道，也要求外包廠商妥善處理後續，尊重婦人循司法管道提出民事訴訟；廠方強調，目前廚房人員都事先敘明從事餐飲工作，相關設備也加強防護及警語，避免類似狀況再次發生。

屏縣府勞工處指出，勞資雙方基本上若有約定工作內容，仍可增加「臨時交辦事項」，如員工未拒絕，雇主並沒有違法問題；但類似這起事件的外包商，「沒有教育或安全訓練導致受傷」，仍有指揮監督責任，縣府將進一步了解事件始末，協助釐清勞資雙方責任歸屬。

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