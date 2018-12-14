新娘秘書控消防員性侵 卻到分隊氣罵「為何傳訊都不回？」

2018-12-14 17:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕劉姓消防員擔任同事婚禮攝影，認識同事當新娘秘書的友人小婷（化名），兩人因討論婚紗照問題常連絡，小婷指控，去年底心情不好找劉男出來聊天，卻被劉男帶到摩鐵性侵，新北地檢署調查，小婷案發後仍多次打電話及到劉男工作地點找他，質疑劉男為何封鎖她臉書、傳訊都不回，且於事發一週後才報案，不符常情，今予劉男不起訴。

小婷指控，去年12月6日晚間11時，她心情不好到上班分隊找劉男，一開始兩人在車上聊天，後劉男稱：「不跟我去汽車旅館的話，連朋友都做不成」，所以允諾前往，未料一進摩鐵後，劉男就強脫她衣褲，硬上她2次，害她因此罹患憂鬱症。

開庭時，劉男表示，當天小婷酒後來找他，一開始說討論婚紗照片後製，後說心情不好想去兜兜風，他剛好也要去買宵夜，所以開車載她晃晃，她在車上抱怨老公對她不好，接著稱身體不舒服想去旅館休息，他便載她到摩鐵，但兩人在摩鐵只有聊天，什麼事都沒發生，隔天小婷還到分隊找他並與同事一起吃中餐。

劉男同事證稱，去年12月，小婷多次到分隊找劉男，要劉男不要封鎖她臉書，還常打電話到分隊占線，精神狀況顯得不太穩定，還坐在值班台質問劉男：「為何傳訊給你都不回？」；劉男結婚同事則指，兩人互動並沒有什麼特別，小婷也沒跟他反應被劉男性侵。

檢方認為，小婷事發後一週才報案，已無法採集到檢體檢驗是否有殘存劉男DNA，且小婷到分隊找劉男，卻未向其同事反應被性侵，反對劉男其冷淡回應態度顯得介意，甚至還傳訊關心劉男母親，不符被害人受害反應，且小婷2015年起就有多次前往精神科就診紀錄，難認小婷罹患憂鬱症與此事有關，認定劉男罪嫌不足不起訴。

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