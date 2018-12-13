渣男侵入前女友家 2度暴力性侵遭訴

2018-12-13 17:20

［記者陳恩惠／台北報導］一名吳姓男子和前女友分手後，今年4月18日凌晨4時，強行侵入女方住處，要求發生性行為遭拒，竟強行壓制，強脫女方衣物後，不僅性侵又口交，女方直等到吳男睡去，想拿手機報警，沒想到遭吳發現，在2小時內再次以暴力方式又性侵她，後遭彭姓友人報警，士林地檢署日前偵結，依2個強制性交罪將吳男起訴。

檢察官調查時，吳男承認與前女友曾發生1次性行為，但他矢口否認有強制性交的罪嫌，當庭辯稱他並沒有違反女方的意願。

女子的彭姓友人則證稱，女子案發後打電話向她哭訴，表示遭吳姓前男友性侵，同時又表達輕生的意願，她趕到女子的住處時，女子情緒相當激動，且不斷哭泣，她還看到女子手臂與大腿有瘀青，於是將女子帶到陽明醫院驗傷並報案。

醫院驗傷診斷書載明，女子因反抗而遭吳姓被告壓制，造成背部瘀傷、雙臀部瘀傷、右小腿3處瘀傷及左上臂瘀傷等傷勢；外陰部採集的棉棒鑑定後，檢出與吳男的Y染色體型別相符，證明被告的確有性侵事實。

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