假公濟私遭拔官？移民署長發「千字文」聲明回應

2018-12-12 12:31

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署長楊家駿今遭媒體爆料，指他公器私用，假借公務巡視名義帶妻子四處玩，新聞曝光後內政部火速決議調整他職務。楊今天早上11點親上火線開記者會並發千字文聲明，聲明中他引經據典說「君子不以私害公，不以家事辭王事」，聲稱「公私兩全」是公務員最大的困難；至於內政部調整他職務，他則說表示尊重。

楊家駿說，以往在公務巡視過程中，各地同仁會帶他去了解地方民情，他認為移民署要多做國際交流，需要了解各地的「奇人奇事」。他十分感謝妻子能夠陪同他出席公務行程，甚至還說有許多公益活動都是他妻子在幫忙。

楊在聲明中說，為全面掌握新住民、外籍移工與移民署各地駐在同仁的需求，他往往只能利用例假日去參加各類活動；他認為出席活動時攜伴不僅能顧及外交禮儀，也能為活動加分，因此都拜託妻子隨他同行。

為落實「不以私害公」的理念，楊要求自己例假日工作不申報加班節省公帑、妻子搭高鐵車資自費、住宿費用僅在限額內申報，不足部分自費、送給同仁禮物的費用由妻子出錢。

至於外界批評他妻子搭公務車、跟同仁一起吃飯，楊認為他與妻子外出大多是由他或妻子請客，甚少接受同仁招待，「難不成，我要太太另外搭計程車隨行？還是吃飯時她必須另外坐一桌，然後很矯情的讓她自己買單？」

楊強調，他管理風格就是有話直講，不拐彎抹角，把問題直接解決，所謂「言語霸凌」、「管理風格」的問題，就繫乎每一個人的感受，但他待人處事原則，就是不進行人身攻擊。

聲明中楊說相關報導指他積壓公文一事很「荒唐」，因為公文等級不同，問題不一，往往有些問題牽涉甚廣，非一朝一夕能解決，需通盤溝通與逐一克服困難，豈能用「積壓」形容？

以下為楊家駿聲明全文：

「請不要傷害我家人及我的長輩」

一、有關「常以公務行程包裝私人旅遊行程，帶太太吃喝玩樂，全程公務車接送」問題

東漢經學家，也是預言家，有「經神」雅譽的鄭玄在其四牡《箋》說：「君子不以私害公，不以家事辭王事。」但自古以來，公私難兩全，忠孝難兩兼，如何公私兩全？往往是公務員戮力從公時最大的困難與抉擇。

在我擔任移民署長迄今，常有例假日須前往全台各地關心與照顧新住民、外籍移工與移民署全台各地駐在地同仁的需求，瞭解問題所在，努力尋找解方，這一段時間真的很感謝我太太費心、費力、費時、費錢的陪伴與分享，讓我能安心工作，把國家交付的工作盡我能力做好。

為能全面掌握新住民、外籍移工與移民署各地駐在同仁的需求，平時根本抽不出時間前往全台各地，往往只能利用例假日去參加各類活動，例如，最近（107年10月中旬），週六早參加完高雄公務活動隨後即前往屏東東港考察由印尼漁工出資興建的東港清真寺，在我與印尼漁工多方溝通下，瞭解這些漁工從港口至清真寺還有一大段距離，需要自行車代步，移民署遂發起募捐，由某公司贊助30部自行車給東港清真寺，以方便多達3000位印尼漁工可以前往清真寺進行宗教活動，其實背後幫我推動接洽的是內人。11月上旬同樣某週六陪我到高雄公務行程及受邀參加活動，隔日也陪我到高雄我去視察高雄收容所最後開啟的準備工作！

我曾是國家派駐香港外交官，深知外交禮儀，尤其出席、參加活動時，如能攜帶伴侶參加，往往可以帶來加分效果，因此，接任移民署長後，為了能公私兩全，在不以私害公，不以家事辭公事的前提下，我拜託太太能在例假日放棄其自己的行程，能陪我參與移民署各式活動，包括移民署駐在官員的訪視與關懷、新住民需求的掌握、外籍移工困擾的解決與活動的參與，可以「沒日沒夜」加以形容，即使身體壯碩如牛的我都有些疲憊不堪，更何況我太太無一句怨言的配合，其目的就是要我能無後顧之憂，全力為國事奔走，為移民署業務多放一份心力。

為了落實「不以私害公，不以家事辭公事」的理念，我更做以下要求：

1、 例假日工作不申報加班：節省公帑。

2、 我太太搭高鐵車資完全自費。

3、 住宿費用僅在限額內申報，不足部分完全自費，很多時候是我太太出的錢。

4、 送給同仁禮物的費用，根本是我太太出的錢或幫我選的。

好事者可能會批評說：我太太搭了公務車，與同仁一起吃飯，要說明的是，我出門大部分是由我或內人請同仁，甚少接受同仁招待，充其量就是接受地區大隊主管同仁招待的切仔麵或爌肉飯。這就是公私難兩全的困擾所在！難不成，我要我太太另外搭計程車隨行？還是吃飯時她必須另外坐一桌，然後很矯情的讓她自己買單？

我必須說：讓太太同行是我對太太的要求與配合，因為，必須讓移民署這個大家庭氣氛不要太過「陽剛」，尤其，面對新住民等外籍配偶、外籍移工時，我太太往往能扮演加分功能。如果以佔便宜角度觀察，恐怕小看了我的氣度與我太太的包容。

我太太參與移民署各樣活動，搭高鐵不僅全程自費，甚至送伴手禮、事後寄禮物給同仁，都是我太太自費挑選、購買，其目的在於讓身為移民署長的我，能安心戮力從公，將工作做好，將人帶好，不必有後顧之憂。在各類活動場合，她不僅僅是參加，更扮演與外界溝通角色，讓移民署形象更親民，而非冷冰冰的管理與無情逮捕，使各界更能接受移民署，新住民、外籍移工更願意與移民署親近，幫助移民署解決有關外籍人員相關事務。

二、農曆春節期間原本排定到高雄慰勤，卻搭軍火商楊棟私人飛機出遊，讓部屬從白天等到晚上?

楊棟是我在派駐香港時認識之香港台商，其職業是50年前，國際民航飛機代理商，代理將民航機引入亞洲市場，年紀已經90多歲，目前已是退休的長輩。

在其私人飛機上，邀請曾任台灣駐港相關部門代表，由台北飛航至高雄。原本排定到高雄慰勤乙事，當時告訴高雄駐在同仁，要看時間能否安排得宜，只要有時間就去。但抵達時因時間緊迫車隊直接離去，未能順便慰勤，但當時已向移民署機場幹部直接說明，請其代為轉達。

三、常言語霸凌部屬﹑積壓公文、管理風格問題，導致國境安全屢屢出包？

我個性是一個很直接的人，我的管理風格就是有話直講，不必拐彎抹角，把問題直接解決！簡單的說，就是就事論事，不牽涉個人。因此所謂「言語霸菱」、「管理風格」問題，就繫乎每一個人的感受。惟我的待人處事原則，就是不進行人身攻擊，如果任何一個人品行、操守有問題就直接移送法辦，因為台灣需要一個乾淨的、安全的、親善的移民署。

我的原則，就是要求同仁，每一個人在崗位上將工作做好，不要出現疏漏，但不可諱言，移民署要改革、要改善，絕非一朝一夕可以完成，尤其，國境管理問題因慣於維持先狀，屢屢出現漏洞，我上任後就積極進行各項改革，其中有些同仁不願打破慣常，但我仍期同仁共同努力，，因為台灣國境安全管理牽涉到2300萬人每一個人的安全與身家性命安全，絕不能放水，更不能輕忽。

積壓公文更是「荒唐」，因為公文等級不同，問題不一，往往有些問題牽涉甚廣，並非一朝一夕可以解決，更需要通盤溝通與逐一克服相關困難，豈能用「積壓」加以形容？

我深知管理並非易事，尤其，牽涉到升遷問題更是問題叢叢，並非每一個人都會感到滿意。以外派為例，我擔任移民署長後，深知人才培育的重要性，因此，多方培育年輕一代，為國家多培育移民管理專才，日後方能為台灣效力。不能僅是為滿足恆常的作為，而不敢改革，不能放手讓肯做事的人積極有所作為。

國境安全管理日新月異，不能墨守陳規，過去很多管理措施未盡完善，目前移民署積極透過「科技化」儀器與軟體的協助，提升入出境台灣人員的管理能力，尤其，面對擁有多本護照人員的管理，更需要建立充分的人臉辨識、指紋等大數據，使不肖之徒無所遁形，但這些都需要預算與技術、法規的配合，也希望立法院、長官們可以全力奧援，讓移民署將入出境管理工作做好，達到完善，滴水不漏的境界。

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