再爆言語霸凌、甄選像「選妃」... 移民署長回應了

2018-12-12 07:29

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署長楊家駿遭週刊踢爆假公濟私，涉嫌多次用公家資源帶妻子以公務考察為名四處遊山玩水，還申請差旅費。此外他還被爆料，對部屬頤指氣使，言語霸凌。對此楊回應說，他今年出差只有6次有帶妻子同行，其中4次有跨假日，他妻子的交通與住宿差額都是自費；而他一直把移民署長當作公職生涯最後一任，更希望翻轉移民署文化，都是為了移民署好。

楊家駿被爆行事風格備受爭議，對部屬頤指氣使，言語霸凌。內政部長徐國勇日前去馬祖視察移民署業務，楊家駿發現移民署官員沒有穿西裝不夠正式，在Line群組中要求部屬「注意服儀」；不過，自己接見頂頭上司時，卻連衣服也不紮，被同仁砲轟「根本雙重標準」。

而楊家駿上任17天後就爆發南韓竊賊趙準基闖關一事，今年又接連發生2起外籍人士闖關入境案例，尤其今年巴拉圭移民局局長Julian A.Vega來台時性騷擾移民署女翻譯，楊定調是「文化差異」，但Julian A.Vega返國後辭職獲准，不少人就認為楊的定調淪為國際笑柄。

另外，移民署今年5月舉辦107年外派秘書甄選時，不僅更改報考規定，將報考資格降低至6職等科員也能報考，還將108年的缺額也一起甄選；錄取同仁的男女比例是1比9，不少同仁譏諷外派甄選根本是楊的「選妃秀」。

楊家駿：不會人身攻擊 希望翻轉移民署文化

對於多項爆料，楊家駿回應說，他今年出差21次，6次帶妻子，其中4次跨假日，其中妻子的交通及住宿差額都是自費。他妻子不僅會送禮給接待的同仁，妻子外語能力好，可與新移民溝通，帶妻子視察可拉近與同仁的距離；若果同仁有意見，他會檢討改進。

楊還說，他是有話直說的人，但不會人身攻擊，他把移民署長當作公職生涯最後一個工作，他希望翻轉移民署的文化，也許同仁不習慣，但他都是為了移民署好。

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