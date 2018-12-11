孫鵬夫婦救援成功！孫安佐遭「三限」可返家

2018-12-11 23:12

〔記者陳恩惠／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐在美非法持有彈藥，士林地檢署日前分「他」字案調查，今天晚間下機後，立刻前往士林地檢署說明，經檢察官陳昭仁80分鐘訊問後，最後諭令無羈押必要，無保請回，並限制住居、出境及出海。

孫安佐今年3月間在美國鬧出非法持有彈藥的恐攻風波，經歷260天關押、開庭審議，經認罪協商後，費城賓州東區聯邦法院11月20日判決刑滿獲釋，終於在今晚8點5分返抵台灣桃園機場。刑事局人員在空橋與美司法人員交接，孫安佐下飛機後，隨即在刑事警察局員警陪同下前往士林地檢署應訊。

孫鵬與孫安佐同班機返台，入境過程一路陪伴在孫安佐身後，狄鶯則在入境大廳與父子2人見面，夫妻2人一起送愛子上車，再驅車前往士檢。兩人並陪同獨子孫安佐一同應訊。

經過80分鐘的訊問後，檢察官陳昭仁認為沒有羈押必要，諭令無保請回，但以「三限」限制住居、出境及出海。

士檢表示，檢察官主要在查明美國法院判決確定的犯罪事實與範圍，以及是否符合刑法第7條前段所定「中華民國人民在中華民國領域外犯罪仍得追訴之情形」，因尚無羈押之必要，而命被告限制住居、出境及出海，以確保被告接受將來的偵查、審判或執行程序。

士檢表示，目前已正式透過法務部國際及兩岸司向美方提出司法互助請求，希望美方能依台美司法互助協定提供我方男子孫安佐在美犯案的司法卷證，以利後續在我國進行的追訴及審判。

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