撿到旅館房卡起歹念 3男合作偷東西全被抓

2018-12-11 19:03

〔記者王冠仁／台北報導〕52歲王姓男子在路上撿到一張某旅館的感應式房卡，他依卡片上旅館名稱「按圖索驥」，找來19歲吳姓、34歲吳姓男子合謀行竊。他要19歲吳男持房卡潛入該旅館行竊，34歲吳男則幫忙把風；他們雖然偷走4名旅客共3萬多元財物，但還來不及花用就被警方循線逮到。

警方調查，52歲王姓男子日前早上7點多，在台北市延平南路與衡陽路口，撿到台北車站附近一家旅館的感應式房卡，他看到房卡上有旅館名稱，心生歹念，當天就馬上找來2名吳姓男子計畫行竊。

當天早上10點半，19歲吳男持房卡潛入該家旅館，由於該旅館是背包客旅館，一間房內住有多名旅客，19歲吳男就在該房間內搜刮2名台灣籍、1名香港籍、1名波蘭籍旅客的行李與財物，4人共損失台幣3萬多元。在此同時，34歲吳男則在櫃台附近把風。

事後旅客發現遭竊報警，警方調閱監視器畫面追查，24小時內循線逮到3名犯嫌，他們聲稱因為缺錢才鋌而走險，最後被警方依竊盜罪嫌送辦。

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