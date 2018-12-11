「我們都是單身男」！ 男警一句話破宅男心防成功阻詐

2018-12-11 12:43

〔記者王俊忠／台南報導〕12月9日晚上，台南市南區1家超商店員在警六分局的「聯防詐騙」line群組通報說有民眾要買大量遊戲點數，疑似遭到詐騙。金華派出所獲報立即派員前往了解。買點數的「宅男」原本謊稱點數都是自己玩遊戲用的，執意購買。男警回1句話說「我們都是男人，你想甚麼我很清楚」，宅男才吐實說買點數是送給網路上認識的漂亮正妹。員警現場分享相關案例，宅男才驚覺差點遭到詐騙。

12月9日晚間6點許，24歲的王姓男子到超商要買35000元點數，店員研判他遭到詐騙，但客人急著買點數，店員不便在客人面前打電話報警，立即在「第六分局超商反詐騙」line群組打字寫「有客人買點數35000」，警方獲報即派員前往處理。

金華派出所員警黃昱翔、黃士綸到超商時，王姓宅男起初堅稱買35000元點數，全部是自己玩線上遊戲要用的，並執意購買。黃昱翔直接點破說「我們大家都是單身男性，別假了，你想甚麼我很清楚，坦白說吧，我看到你手機有正妹打電話來」。王男才低聲悄悄說「我們到旁邊談好嗎？讓店員大姊聽到不好意思」。

宅男向警方吐實，他日前在「Tinder」交友軟體APP上認識1名身材火辣、年輕貌美的正妹，並約當日見面，但女方要求必須先買35000元點數，以示誠意，才能與他約會，還好員警趕赴現場，分析慣用的詐騙手法和相關案例，成功阻止這場詐騙。

宅男說，他是台中某國立大學財務金融系畢業，目前在某家公司當會計人員，因自己急著想認識條件好的女孩當女朋友，才會差點上當被騙。

市警六分局表示，為強化防詐聯防機制、暢通訊息多元管道。警方與轄內超商、金融機構合作組成「第六分局超商反詐騙」、「第六分局金融機構反詐騙」群組，因而成功攔阻詐騙。提醒「網友就是陌生人」，網路交友陷阱多，應審慎應對，別讓網友花言巧語、美女正妹圖讓自己失去理智，一旦對方提到金錢，記得「一冷靜、二查證、三報警」的自保程序。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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